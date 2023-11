Lula anuncia Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportos do RJ e de SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos portos de Santos, Rio de Janeiro e Itaguaí, e nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de São Paulo, como forma de combater a atuação do crime organizado. A medida foi explicada em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1º), em Brasília. Em atualização

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Lula sanciona com vetos Marco Legal de Garantia de EmpréstimosEntre os trechos vetados estão alguns do artigo 6º que tratam sobre apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente em garantia sem que haja ordem judicial

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Haddad: veto de Lula à apreensão de veículos sem decisão judicial foi motivado por receio de ‘abusos’Lei estabelece novas regras para uso de bens como garantia de empréstimos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Lula sanciona marco das garantias, mas veta retomada de veículos sem ordem judicialEntre os trechos vetados estão alguns do artigo 6º que tratam sobre apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente em garantia sem que haja ordem judicial

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Lula sanciona lei que proíbe guarda compartilhada se houver risco de violência domésticaA norma altera o Código Civil e determina que o juiz deve questionar o MP e os pais sobre episódios de violência

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Lula sanciona lei que dá salário mínimo a menores órfãos de feminicídioPresidente participa de solenidade com ministra das Mulheres e parlamentares da Bancada Feminina

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Lula sanciona lei que permite pensão a órfãos de vítimas de feminicídioLula sanciona lei que permite pensão a órfãos de vítimas de feminicídio

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕