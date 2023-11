Lula afirma que governo vai criar bolsa para 'incentivar' estudantes de Ensino Médio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou nesta sexta-feira que o governo federal vai criar um programa de bolsas para incentivarCom dificuldade motora, estudante terá que percorrer 66 km até local de prova: 'Já vai chegar lá cansada,' diz mãe

— Nós vamos criar um fundo de investimento para as crianças no Ensino Médio. Vamos criar uma bolsa para que os alunos se sintam incentivados a não desistir da escola, que é a maior desistência. Porque o jovem vai no Ensino Médio e não vê utilidade. Nós queremos dar utilidade — afirmou Lula, em café com jornalistas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, já havia anunciado a intenção de criar a bolsa. No início de outubro, o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica da pasta, Alexsandro do Nascimento, afirmou que a proposta está em fase de "finalização". headtopics.com

— Estamos em fase de finalização, não sei se enviamos na semana que vem, mas já está bastante avançado — disse Nascimento, ao participar de um seminário sobre evasão escolar. — A ideia é estimular a frequência e a conclusão, mas os parâmetros estão sendo discutidos com a equipe econômica e com a Casa Civil.

Segundo o diretor, o programa que será proposto segue o modelo criado em Alagoas. Desde 2021, o estado mantém o programa Cartão Escola 10, com pagamento de R$ 150 por mês para os alunos continuarem no ensino médio de tempo integral.. O projeto é uma versão reformulada, após o primeiro texto ser alvo de críticas de secretários de Educação, estudantes e entidades do setor. headtopics.com

Ministério da Educação propõe mudanças no Novo Ensino Médio; confira projetoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Lula: Guerra no Oriente Médio é 'genocídio'Declaração foi feita na instalação do Conselho da Federação Consulte Mais informação ⮕

Lula faz videoconferência com famílias de reféns e desaparecidos no Oriente Médio, diz PlanaltoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Lula participa de fórum com famílias de brasileiros e israelenses sobre guerra do Oriente MédioPresidente se encontrou com famílias de reféns e desaparecidos Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa; servidor de carreira com apoio do PP assume postoLula demite presidente da Caixa; servidor de carreira com apoio do PP assume posto Consulte Mais informação ⮕

Lula demite presidente da Caixa, Rita Serrano; indicado pelo Centrão, Carlos Fernandes assumirá bancoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕