Lula admite que não cumprirá déficit zero em 2024

(ANSA) – BRASILIA, 27 OTT – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu nesta sexta feria (27) pela primeira vez de forma direta que o governo não deve alcançar o déficit zero em 2024, uma promessa feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

“Eu não vou fazer uma meta fiscal (zero), até porque eu não quero começar o ano (2024) fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para este país”, afirmou em encontro com jornalistas no Palácio do Planalto.

O compromisso de atingir o déficit zero foi proposto por Haddad, com aval de Lula, no âmbito do novo arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso após longas negociações com a oposição. “Eu sei da discussão de Haddad para zerar o déficit, mas acho que o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta não pode ser cumprida, difícilmente chegaremos ao déficit zero”, alegou. “E se o Brasil tiver um déficit de 0,5 %, de 0,25 % o que é? Nada, absolutamente nada. Nós vamos tomar a decisão correta”, afirmou. (ANSA). headtopics.com

