Luiz Henrique, Caio Alexandre e Borré: entenda como o Corinthians se arma para dar ‘chapéu’ em rivais

Mesmo sem um executivo, diretoria do Timão tem intensificado a investida por alguns jogadores nos últimos dias atravessando as negociações de adversários que estão em contatos por esses atletas. Desses nomes mais recentes estão: o volante Caio Alexandre e os atacantes Luiz Henrique e Rafael Borré.

Caio está no Fortaleza e foi um dos grandes alvos do Palmeiras no início da janela de transferências, mas após recuo do clube alviverde agora é o grande sonho do Bahia, que tem recebido forte aporte do Grupo City, proprietário da SAF do Tricolor de Aço. Já Luiz Henrique é pivô de uma disputa entre Flamengo e Fluminense, mas tem o Timão cada vez mais forte para dar o"chapéu" na dupla carioca. E Borré, que já foi desejo de Atlético-MG e Palmeiras, atualmente está próximo do Internacional, mas os corintianos tentam impedir que isso aconteça e que o destino do colombiano seja o Parque São Jorg





Lance! » / 🏆 30. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

15 nomes que fizeram o que Caio Paulista deve repetir em 2024Relembre 15 nomes de jogadores que trocaram de clube entre São Paulo e Palmeiras, assim como Caio Paulista está prestes a fazer.

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Posse de Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato como presidente do BrasilLuiz Inácio Lula da Silva tomou posse para seu terceiro mandato como presidente da República no dia 1º de janeiro de 2023.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Senado aprova indicação de Flávio Dino e Paulo Gonet para o STF e a PGRAmbos foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Autoridades se reúnem no Congresso Nacional para ato Democracia InabaladaConvocadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as principais autoridades da República estão reunidas nesta segunda-feira (8/1) no Congresso Nacional para o ato Democracia Inabalada, que marca o aniversário de um ano dosNaquele dia, milhares de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), insatisfeitos com a eleição e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),O ato no Congresso conta, além de Lula e seus ministros, com o presidente do Senado (Rodrigo Pacheco), governadores de Estado e ministros do STF, como Luís Roberto Barroso (presidente da Corte) e Alexandre de Moraes (presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral).'Metrô no céu': maior teleférico do mundo é transporte público essencial em bairros de La PazNo entanto, governadores aliados de Bolsonaro não devem comparecer, diferentemente do que ocorreu no ato realizado no Palácio do Planalto no dia seguinte aos ataques, em que ficou marcada a forte união contra os extremistas

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Ministro da Fazenda fala sobre possível candidatura de Lula à presidênciaO ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala sobre a possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato à presidência em 2026 e a necessidade do PT se preparar para essa transição.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Tributária: aprovação é 'maturidade' da política para lidar com divergências, diz LulaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista à TV Globo neste sábado (16) que a aprovação da reforma tributária pela Câmara nesta sexta-feira (15) demonstra 'maturidade' da classe política para lidar com as divergências ideológicas no Congresso.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »