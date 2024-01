Luiz Gustavo revela 'influência' de Rafinha em acerto com o São Paulo e fala sobre jogar de zagueiro: 'Estarei apto' (1:53), mas foi só nesta segunda-feira (22) que ele foi apresentado. O volante de 36 anos, com passagens por clubes como, apesar de toda a experiência, se coloca como 'mais um' no elenco do time e se prontificou até mesmo a jogar em outros setores do campo.

'Joguei em outras posições na minha carreira, estou aqui pra ajudar e se o treinador decidir vou estar apto para jogar da melhor forma possível. Tem outras lideranças dentro do grupo e o que faz a força do nosso time é esse coletivo, todos se respeitam muito, todos estão muito à vontade. Nós que chegamos, chegamos pra somar, pra agregar. Mesmo eu tendo 36 anos, sendo um dos mais experientes, todos nós temos voz para ajudar. Resumindo, eu vou estar aqui pra somar da melhor forma possível.' Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+





Mundo ESPN » / 🏆 31. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mulheres são maioria nos cuidados com idosos com demência em São PauloEnila foi diagnosticada com uma doença degenerativa que a deixaria com demência e cada vez mais dependente de cuidados. Um levantamento divulgado no ano passado pela Fundação Seade, um sistema de análise de dados, apontou que cerca de 90% dos cuidadores de pessoas com demência em São Paulo são mulheres.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Posse de Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato como presidente do BrasilLuiz Inácio Lula da Silva tomou posse para seu terceiro mandato como presidente da República no dia 1º de janeiro de 2023.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Hospitais no norte da Faixa de Gaza são danificados ou destruídos durante guerraBombardeios implacáveis, cortes e escassez de energia colocaram fora de serviço quase todos os hospitais no sitiado norte da Faixa de Gaza, com evidências de ataques repetidos em e nas proximidades de instalações médicas. Pelo menos 20 dos 22 hospitais identificados pela CNN no norte de Gaza foram danificados ou destruídos nos primeiros dois meses da guerra de Israel contra o Hamas.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Chefes do Comando Vermelho e outras facções criminosas são transferidos de presídios federaisChefes do Comando Vermelho e de outras facções criminosas foram transferidos de presídios federais em uma operação que reuniu quase cem policiais penais federais e envolveu três penitenciárias. Ao todo, foram movimentados 11 internos que cumprem pena no regime fechado. Entre eles, Fernandinho Beira-Mar, Marcinho VP e Mano G. Polícia Civil de MG instaurou inquérito e realizou a coleta de bebidas para perícia após suspeita de morte por intoxicação alimentar

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Helicóptero desaparecido em São Paulo é encontrado após 12 dias de buscasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Chuva alaga trecho do Ipiranga em São PauloUma forte chuva deixou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. Os bombeiros receberam 57 chamados para queda de árvores. O Aeroporto Internacional de São Paulo teve voos alternados devido às condições meteorológicas. A Defesa Civil atendeu 35 ocorrências de quedas de árvores e deslizamentos.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »