Luisa Stefani comemora Ouro no Pan e exalta Pigossi

Luisa Stefani, número 14 do mundo, conquistou, na noite deste sábado, 28, a medalha de ouro na Dupla Feminina ao lado de Laura Pigossi nos Jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile. A brasileira, que foi porta-bandeira do País na cerimônia de abertura, e Pigossi superaram a dupla colombiana formada por Maria Herazo e Maria Perez por 7/5 6/3 e celebraram mais um feito para o tênis: a primeira dupla feminina campeã Pan-Americana após 20 anos.

"Super feliz de conquistar essa medalha de ouro com a Laura, gratificante e mais especial ganhar essa com ela, #Ouremos.

Uma cena marcante ao longo do dia foi o abraço de Pigossi dado em Stefani logo após a tenista se classificar para a final de simples, após uma batalha de 3h13min, que deu a vaga para a Olimpíada de Paris 2024. Luisa comentou este momento. headtopics.com

"Vim pra assistir, sabia que a Laura iria ganhar, mas passamos aquele aperto, vai, não vai. Nunca deixei de acreditar, tinha certeza que ela iria lutar, contou bastante a luta, garra e experiência e todo nervosismo de um jogo grande de qualificar para uma Olimpíada. Eu estava tão dentro do jogo que comecei a me emocionar e falei meu acabou, vieram as lágrimas com ela caindo no chão.

Laura Pigossi e Luisa Stefani frustram torcida e estão na final do Pan-AmericanoMedalhistas Olímpicas garantem medalha para o Brasil e buscarão o Ouro neste sábado Consulte Mais informação ⮕

Luisa Stefani e Laura Pigossi brilham e conquistam o Ouro no Pan-AmericanoBrasileiras seguem fazendo história no tênis Consulte Mais informação ⮕

Luisa Stefani comemora Ouro no Pan e exalta PigossiPaulistana celebrou conquista e explicou momento em que foi abraçada por Pigossi após tenista conquistar vaga olímpica em simples e na final do Pan Consulte Mais informação ⮕

Luisa Stefani destaca atmosfera no Pan-Americano: 'Uma das melhores que já joguei mesmo contra'Paulistana e Laura Pigossi jogaram com torcida contra na semi, mas venceram chilenas Consulte Mais informação ⮕

Laura Pigossi comemora vaga Olimpíca, sonho realizado e imã com StefaniPaulistana destacou sonho realizado após cumprir a promessa de voltar para a Olimpíada pelos próprios esforços Consulte Mais informação ⮕

Laura Pigossi vence batalha épica, vai à final do Pan e aos Jogos OlímpicosPaulistana superou batalha de 3h13min contra argentina e vai brigar pela Medalha de Ouro. Ela está garantida em Paris Consulte Mais informação ⮕