Luis Suárez tem acordo com o Inter Miami para ser parceiro de Messi, diz jornal

Juntos, conquistaram a Champions League da temporada 2014/2015, entre outros títulos. Além do argentino, os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets também foram companheiros de Suárez no Barça. Nesta terça-feira (31), o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, afirmou que o clube gaúcho não descarta uma tentativa de permanência do jogador de 36 anos. "Até o final do ano muita coisa pode acontecer.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.