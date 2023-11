Luis Suárez alcança marca de 550 gols na carreira

Porto Alegre - O atacante uruguaio Luis Suárez, de 36 anos, chegou a 550 gols na carreira. Luisito fez um dos gols da vitória do Grêmio por 4 a 3, sobre o América-MG, no sábado (28). Ele é o quarto artilheiro do mundo em atividade, atrás apenas de Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo. Suárez é o artilheiro isolado do time gaúcho na temporada, com 22 gols, e o líder em assistências, com 15.

Além disso, é o maior goleador da história da seleção uruguaia.No Grêmio, restam somente oito jogos para a passagem de Suárez chegar ao fim. Depois do Campeonato Brasileiro, o uruguaio encerra o vínculo com o clube e fica livre no mercado. No meio desta temporada, foi procurado pelo Inter Miami, equipe de Lionel Messi nos Estados Unidos.

