Luis Rubiales é banido por três anos após suposto assédio em Copa Feminina

ASSÉDIO - Luis Rubiales: ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol é banido por três anos após beijo não consensual a jogadora de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por três anos, de acordo com um anuncio feita nesta segunda-feira, 30.

“A FIFA reitera o seu compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas e em garantir que as regras básicas de conduta decente sejam respeitadas”, diz a nota da Federação Internacional.

O vídeo mostrando Rubiales beijando Hermoso na boca viralizou rapidamente, no dia 20 de agosto. O caso ganhou proporção na mídia e nas redes sociais e Rubiales foi criticado por membros do governo espanhol, como o primeiro-ministro Pedro Sanchez e a secretária do Partido Popular da oposição, Cuca Gamarra.O ex-presidente já havia assumido o erro, mas chegou a classificar seus críticos como idiotas e disse que não abriria mão do cargo. headtopics.com

a Fifa o suspendeu provisoriamente, por um período de 90 dias e, sob intensa pressão popular, Rubiales renunciou à sua posição como presidente da Federação Espanhola.Assine Veja e tenha acesso digital a todos os títulos e acervos Abril*.O plano para estar bem informado sobre tudo! Acesso digital ilimitado aos conteúdos dos sites, apps e acervos da Veja e de todas publicações Abril.

