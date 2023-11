Luis Miguel, de 14 anos, ganha convite para o 38º Bahia Juniors Cup

Foram divulgados os convites para as chaves principais da 38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), torneio dos mais importantes do juvenil do país e dos que mais revelam talentos para o tênis nacional. O torneio tem a parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

Destaque para o goiano de apenas 14 anos, Luis Miguel, que terá sua segunda oportunidade de disputar um evento do circuito mundial até 18 anos. Na semana passada ele furou o quali e foi até as oitavas de final no evento de Santa Cruz, na Bolívia, derrotando o argentino Segundo Zapico, atleta dentro do top 100.

Luis Miguel vem em uma temporada de destaque. Conquistou o vice do qualificatório sul-americano para Wimbledon até 14 anos no Brasil e em Londres, no piso de grama, fez história indo até as semifinais em sua categoria no evento mais tradicional do esporte. Ainda faturou títulos no concorrido circuito europeu Tennis Europe em Duren, na Alemanha, Blois e Annecy, na França. headtopics.com

Baianos também foram contemplados com convites para a chave principal na categoria mundial com pontuação J100. Na chave masculina Gabriel Godoy e na chave feminina Karoline Oliveira. Nos 16 anos, quatro baianos ganharam convites, Enrico Liotti, João Bento Carqueija e Ana Julia Bulcão vão disputar a chave principal nos 16 anos no torneio com pontuação para o ranking sul-americano do Cosat.

O torneio segue neste domingo com a disputa do qualifying e definição das últimas vagas para a chave principal dos 18, 16 e 14 anos e já a chave principal nos 12 e 10 anos. Serão disputados ao todo 51 partidas. headtopics.com

O Bahia Juniors Cup é responsável por revelar grandes talentos do tênis brasileiro. Nos últimos anos, João Fonseca foi campeão de 2021 e recém conquistou o título do US Open. Em 2017, Thiago Wild levantou o caneco em final contra Sebastian Baez. Ele venceu no ano seguinte o US Open juvenil e hoje está entre os 80 melhores do ranking profissional.

