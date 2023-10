Luis Henrique admite ansiedade com fim do Brasileiro: 'Conquistar um título no Botafogo é um sonho'

Rio - Revelado nas categorias de base do Botafogo, Luis Henrique, de 21 anos, teve uma experiência no futebol europeu, pelo Olympique de Marselha, para depois voltar ao Alvinegro e estar bem perto do seu primeiro título como profissional. O jovem admitiu ansiedade com o término do Brasileiro e com a possibilidade de faturar a taça da competição. 'É um sonho conquistar um título aqui, estamos trabalhando bastante pra isso.

Serão jogos duros, mas temos um elenco qualificado e com certeza iremos bem preparados para as próximas partidas', afirmou em entrevista ao portal 'GE'. Luis Henrique voltou ao Botafogo no ano passado por empréstimo até o fim de 2024. Após entrar pouco em campo na última temporada tudo mudou em 2023. No total, o jovem atuou em 51 jogos, com seis gols e quatro assistências. 'A minutagem era o que eu precisava.

