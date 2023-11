Ludmilla recebe a Medalha Tiradentes e critica deputado que votou contra

A cantora Ludmilla recebeu a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro, deputados da bancada conservadora da Alerj haviam barrado a entrega da medalha à cantora. Agora, com a entrega confirmada, a artista agradeceu por 'todo o incentivo e amor', mas também criticou um deputado que votou contra o recebimento da honraria, afirmando que ele é racista.





