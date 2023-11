Lucro líquido acumulado do BRB é de R$ 2 bilhões

“Iniciamos um processo de transformação, fizemos investimentos em tecnologia, revisamos processos, criamos um modelo de atendimento.

Destaque do processo de expansão, o BRB firmou parcerias que permitiram ao Banco ganhar destaque nacional e internacional. É o caso da realizada com o Flamengo, e que tem sido fundamental para o processo de nacionalização da marca e expansão do Banco. Dos atuais 7,3 milhões de clientes que o BRB possui, aproximadamente 3,5 milhões são oriundos do banco digital Nação BRB FLA.

Atualmente, o Nação BRB FLA é uma plataforma avaliada em R$ 1,35 bilhão e se encontra em fase de negociação para a inclusão de novos parceiros.Outra parceria que tem permitido ao BRB uma maior projeção nacional refere-se à seguridade. A parceria com Wiz, realizada em 2021, possibilitou ao BRB ampliar sua atuação no segmento de seguros, onde recordes vem sendo sucessivamente quebrados.

Desde 2019, já foram vendidos mais de R$ 3,1 bilhões em prêmios. Por sua vez, no último ano, foi alcançada a marca de R$ 109 milhões de prêmios vendidos, o melhor mês da história. Parte importante do sucesso na estratégia de expansão do BRB tem sido ainda o foco na qualidade do atendimento e experiência dos clientes. Isso se reflete, por exemplo, em cartões, que teve expansão da base de plásticos ativos, saindo da marca de 185 mil para quase 1 milhão de cartões emitidos.Também merece atenção a concessão de crédito. O saldo da carteira saiu de R$ 9 bilhões para R$ 36,4 bilhões.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.