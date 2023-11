Lucro do Mercado Livre mais que dobra no 3º trimestre

deste ano, o que representa alta de 178,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro por ação ficou em US$ 7,18. De acordo com a companhia, o resultado reflete ganhos de escala e melhorias de margem, comda companhia somou US$ 3,76 bilhões no último trimestre, avanço de 39,8%. No segmento de comércio eletrônico, o faturamento avançou 45,2% no comparativo anual, para US$ 2,1 bilhões.

O Mercado Livre afirma que o Brasil teve “forte contribuição” nos resultados consolidados, com ganho de participação de mercado e maior volume de vendas. A receita no país cresceu 40%, para US$ 2 bilhões, enquanto o volume de vendas em dólar cresceu 37,5%. Na Argentina, país de origem do Mercado Livre, a alta de receita foi de 22%. Já no México o crescimento alcançou 66%.

O volume de vendas trimestrais somou US$ 11,3 bilhões, patamar recorde, após registrar crescimento de 31,8% ante o terceiro trimestre de 2022. Ao todo, foram comercializados 357 milhões de itens, alta de 25,6%, enquanto o número de produtos cadastrados na plataforma cresceu 15% e atingiu 456,8 milhões. O volume de itens vendidos no Brasil cresceu 27,1%.

Outro recorde do Mercado Livre entre julho e setembro foi o de volume total de pagamentos. O montante totalizou US$ 47,3 bilhões, 46,9% acima do registrado no mesmo intervalo de 2022. A companhia afirma que o Mercado Pago vem avançando fora da plataforma do Mercado Livre, em razão da “oferta abrangente de serviços financeiros”. O Mercado Pago ultrapassou 48,7 milhões de usuários ativos, alta de 17,2%.

