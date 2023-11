Lucro ajustado da CCR cresce, mas às custas de não recorrentes

O resultado, no entanto, conta com efeitos não recorrentes importantes. Descontando-se esses valores, o lucro líquido fica em R$ 251,5 milhões, o que representa uma queda de 58,5%. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da CCR somou R$ 1,659 bilhão no terceiro trimestre, queda de 29,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem Ebitda ficou em 37,5%, uma redução de 27 pontos percentuais.

Em relação à receita líquida, a empresa reportou um valor de R$ 3,4 bilhões, o que representa um aumento de 7,6% na comparação anual. Segundo a CCR, esse crescimento foi impulsionado pelo aumento no tráfego de veículos, que apresentou um alta de 4,2% no terceiro trimestre.

No que diz respeito aos custos, a CCR registrou uma redução de 3,6% nos custos caixa, que totalizaram R$ 1,2 bilhão, desconsiderando os efeitos não recorrentes. Já considerando os custos caixa totais, sem exclusão dos efeitos não recorrentes, houve um aumento de 103,4%.

Essas variações nos custos são explicadas principalmente pela redução causada por impairment, especialmente na ViaOeste, durante o terceiro trimestre. Além disso, as despesas antecipadas, como outorgas fixas que foram pagas à ViaLagos, AutoBAn, RodoAnel Oeste e ViaOeste também impactaram os resultados.

No que diz respeito ao resultado financeiro líquido, a CCR registrou um aumento de 4,3%, com saldo negativo em R$ 774,5 milhões. Quanto à dívida líquida consolidada (de acordo com as normas IFRS), a empresa atingiu o valor de R$ 22,5 bilhões em setembro de 2023. Já o indicador Dívida Líquida/Ebitda ajustado (últimos 12 meses) ficou em 2,9 vezes.

