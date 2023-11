Lucinda leva Aline ao hospital e descobre que está grávida em 'Terra e paixão'

Nos próximos capítulos de “Terra e paixão”, Lucinda (Débora Falabella) leva Aline (Barbara Reis) ao hospital e a produtora rural descobre que está grávida. A protagonista fica preocupada com a notícia e pede para a amiga não comentar nada com Caio (Cauã Reymond).Na trama, tudo começa quando Aline passa a sentir um mal-estar com uma certa frequência. Numa sequência programada para ser exibida no capítulo desta quinta-feira (8), ela desmaia dentro do trator em movimento e é socorrida por Caio.

Diante da preocupação de todos, a viúva vai até o hospital para ser examinada. Após saber que espera um neto de Antônio (Tony Ramo), seu maior rival, ela decide manter a gestação em segredo e conta a novidade apenas para a mã

:

JORNALEXTRA: Em ‘Terra e paixão’, Aline se preocupa ao saber que está grávida e pede a Lucinda que não conte nada a CaioApós descobrir que espera um neto de Antônio, seu maior rival, a produtora rural decide manter a gestação em segredo

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Preta Gil surge de surpresa no festival Rock the Mountain: 'Nós, mulheres, temos que nos abraçar'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Aline Wirley radicaliza e pinta cabelo de vermelho; confira a mudançaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: 'Diniz não dá conta', diz Aline Küller sobre acúmulo de cargosNo Terrabolistas desta semana, a apresentadora Aline Kuller disse que Diniz não dá conta de treinar o Fluminense e a Seleção Brasileira ao mesmo tempo. 'É prejudicial um técnico dividindo funções. Não tem como, ainda mais na fase decisiva que ele se encontrava.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Um dos melhores jogos de 2023 está de graça na Netflix; conheça Terra NilSaiba como aproveitar e curtir Terra Nil, este incrível jogo totalmente de graça através da Netflix!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Grupo de bilionários diz ter comprado toda a terra necessária para cidade secreta na CalifórniaProjeto, que tem entre os investidores executivos que trabalharam no Goldman Sachs, no LinkedIn e no fundo Sequoia Capital, enfrenta oposição de moradores locais

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »