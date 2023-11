Lucas Veríssimo crítica pênalti marcado contra o Corinthians

Zagueiro elogiou a postura do Timão no duelo, mas lamentou as oportunidade perdidas pela equipe, criticou o pênalti marcado para o Santos nos acréscimos da segunda etapa. Em entrevista após o empate em 1 a 1, o camisa três disse que conhece o Soteldo dos tempos de Peixe, e que Daronco, árbitro do duelo,"deve ter ido na dele".- Conheço o Soteldo, sei da jogada dele, esses toques curtos.

Nos minutos finais, Soteldo, pelo lado esquerdo do campo, partiu para cima de Bruno Méndez, que derrubou o atacante dentro da área. Depois de muita reclamação por parte dos jogadores do Peixe, Daronco foi ao VAR e assinalou penalidade máxima. Mendoza cobrou e igualou o placar.

O zagueiro elogiou a postura do Timão durante a partida, principalmente na primeira etapa, mas lamentou as chances perdidas pela equipe ao longo dos noventa minutos. - A gente viu o lance com o Daronco no telão… Acredito que não tenha sido pênalti, depois vou ver com calma. Fizemos uma boa partida, um grande primeiro tempo, mas perdemos muitas chances, precisamos converter elas. Lamentamos o empate, mas tenho certeza que a equipe vai crescer e sair dessa zona desconfortável - finalizou Veríssimo. headtopics.com

Com o empate, o Corinthians permaneceu na décima quarta colocação, com 37 pontos conquistados. Na próxima rodada, a equipe do Parque São Jorge encara o Athletico, na quarta-feira (1º), em Itaquera.

Gol contra de Jean Lucas em Corinthians x Santos repercute entre jornalistas: 'Bizarro'O gol contra de Jean Lucas no clássico entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, tomou as redes sociais neste domingo (29). Alguns jornalistas esportivos também comentaram o assunto e classificaram o lance do meia santista como 'bizarro'. Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Assista aos melhores momentos de Corinthians x SantosVeja os melhores lances de Corinthians x Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Corinthians e Santos válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos: bastidores aumentam pressão em Daronco no clássico alvinegroÁrbitro escalado para apitar o clássico alvinegro não é unanimidade no Santos Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos: Bastidores aumentam pressão em Daronco no clássico alvinegroCorinthians x Santos: Bastidores aumentam pressão em Daronco para o clássico alvinegro deste domingo (29), na Neo Química Arena Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, escalações e horárioVeja as escalações e onde assistir Corinthians e Santos, que realizam o Clássico Alvinegro neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena. Consulte Mais informação ⮕