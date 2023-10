Lucas Penteado segue internado em clínica após surto, sem previsão de alta

Lucas Koka Penteado, ator que interpreta Claudinho no filme "Nosso sonho", atualmente em cartaz nos cinemas, segue internado em uma clínica após um surto. O artista, que deu entrada em uma unidade de saúde na última quarta-feira (25), após ser socorrido em um hotel, não tem previsão de alta médica.

Lucas, de 26 anos, foi socorrido pelos pais, que chamaram uma ambulância para levar o jovem para o hospital especializado em saúde mental. "O ator Lucas Penteado teve um estresse emocional quando estava num hotel no centro de São Paulo. O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe, e encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental", disse o advogado do ator Ariel de Castro Alves ao EXTRA.Durante sua participação no "BBB 21", Lucas Penteado também teve crises de estresse durante algumas ocasiões.

Lucas Penteado protagoniza "Nosso sonho", filme que conta a história de Claudinho e Buchecha, ao lado de Juan Paiva. O longa se tornou a maior bilheteria do cinema nacional este ano, com mais de 430 mil espectadores desde a sua estreia. headtopics.com

A produção, dirigida por Eduardo Albergaria, é contada a partir do ponto de vista de Buchecha e destaca a força de superação da dupla diante dos dramas e tragédias. O público também conhecerá como foram compostas alguns dos hits dos músicos.

