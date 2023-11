Lucas Penteado é hospitalizado em SP após crise de estresse emocional

O ator Lucas Penteado, de 26 anos, foi internado em São Paulo na tarde de quarta-feira (25), após ter uma crise de estresse emocional. A informação foi confirmada à CNN pelo advogado do artista, Ariel de Castro Alves. De acordo com o profissional, Lucas teve uma crise de estresse e precisou ser socorrido pelos familiares em um hotel localizado no bairro da Bela Vista.

Crises de estresse e problemas com ex-namorada Ator, cantor e MC, Lucas Penteado participou do Big Brother Brasil em 2021. Durante sua participação no programa, o artista também teve crises de estresse e ansiedade. Os episódios resultaram na desistência do reality show após poucos dias do início do jogo.

