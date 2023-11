Lua teria se formado por choque planetário com a Terra há 4 bilhões de anos, dizem cientistas

Estas bolhas, muito achatadas e em formato de lágrimas, cada uma com o tamanho de um continente, se situam no limite entre o manto e o núcleo terrestre, um debaixo daOs cientistas determinaram que as bolhas são muito mais quentes e densas que a rocha circundante, mas quase tudo sobre elas continua sendo um mistério.

Yuan lembrou que a teoria sobre a colisão diz que Theia colidiu com a proto-Terra a mais de 35.000 km/h, e que os materiais mais densos derreteram com o calor do impacto e afundaram"muito profundamente no manto inferior".

Ao longo dos anos, este material se acumulou em duas bolhas, situadas em pontos diametralmente opostos. O cientista admitiu que provar uma teoria que remonta a fatos tão distantes no tempo e com as possíveis provas enterradas tão profundamente, é incrivelmente difícil e, portanto, não podia ser"100 por cento" certo. Mas se for, as implicações seriam gigantescas., mudou significativamente a composição do planeta em apenas 24 horas, disse Yuan.

Theia"deixou algo na Terra e isso teve um papel nos 4,5 bilhões de anos seguintes de evolução", afirmou Yuan. Christian Schroeder, especialista em ciências da Terra e exploração planetária da Universidade de Stirling na"É uma descoberta muito significativa", afirmou Schroeder, que não participou do estudo.não foi resolvido, mas esta pesquisa dá mais peso à teoria do impacto de Theia e, ao mesmo tempo, fornece"uma explicação confiável para estas anomalias no limite entre o núcleo e o manto".

