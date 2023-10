Luísa Sonza reclama de público cantando letra original de “Chico” no Ceará

Desde seu primeiro show após expor traição do Chico Moedas, a cantora Luísa Sonza alterou a letra da música “Chico”, escrita para o ex-namorado. Em vez de “Chico, se tu me quiseres”, ela canta “Se acaso me quiseres”, primeira frase da música “Folhetim”, de Chico Buarque.

Na quarta (25), em um show em Fortaleza, no Ceará, ela reclamou quando o público cantou a letra original. "Volta, volta, falaram Chico, porr*", diz, pedindo para repetir o início da música para que cantassem a versão certa. A apresentação foi uma participação de Sonza no DVD da banda Menos é Mais.

