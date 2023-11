Últimos dias de outubro em SC serão de temporais e com chance de inundações

Santa Catarina terá temporais entre esta segunda-feira (30) e terça (31). A Defesa Civil alerta também para o risco de inundações graduais, enxurradas, alagamentos e deslizamentos de terra.

A chuva volumosa ocorre após um domingo (29) de sol. No sábado (28), porém, o alto volume de chuva causou alagamentos e deixou algumas cidades em situação de cheia. Um motorista desapareceu no Vale do Itajaí ao tentar atravessar uma rua alagada.

A previsão indica a combinação de um sistema de baixa pressão, fluxo de ar quente e úmido proveniente da região Amazônica e a passagem de uma frente fria pelo oceano.Os maiores volumes de chuva ocorrem no Oeste, com 50 a 80 milímetros, e Vale do Itajaí, com 40 a 60 milímetros. Nas demais áreas, a chuva pode chegar a 50 milímetros. O tempo começa a mudar na quarta-feira (1º). headtopics.com

Motorista desaparece ao tentar atravessar carro em rua alagada em SC; mulher e criança sobrevivem — Foto: Corpo de Bombeiros/DivulgaçãoNo trânsito: Atenção redobrada, já que o acúmulo de água na pista pode provocar a perda da direção e causar acidentes. Indica-se, também, o aumento da distância entre os veículos em caso de visibilidade comprometida.

Em caso de óleo na pista, não freie bruscamente pois o líquido viscoso pode entranhar nos sulcos dos pneus gerando instabilidade para o veículo. Respeite, sempre, os limites de velocidade e uso cinto de segurança.As condições do tempo são desfavoráveis para atividades de navegação, pesca ou prática de surf. Isso porque o mar deve apresentar ondas muito altas, com cerca de 3 metros, e há risco de ressaca. headtopics.com

