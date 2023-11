Último título conquistado pelo Flamengo completa um ano

Rio - A última conquista do Flamengo completa um ano neste domingo (29): a Libertadores da América de 2022, quando venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Equador, com gol de Gabigol. Em 2023, o Rubro-Negro não levantou nenhuma taça. Ainda resta a disputa do Campeonato Brasileiro, mas, neste momento, a equipe comandada por Tite está há nove pontos do líder Botafogo, com um jogo a mais.

Já na Libertadores da América, caiu nas oitavas de final, para o Olímpia, do Paraguai. 'A gente sabe que é um ano muito frustrante para nós. Não estamos acostumados com isso. Estamos acostumados a levantar taças, então é um ano atípico e a gente tem que levantar a cabeça', ponderou Arrascaeta após perder a final da Copa do Brasil para o São Paulo, no Morumbi.

Exército de Israel diz que atacou mais de 450 alvos no último diaForças de Defesa afirmaram que um oficial foi gravemente ferido por um morteiro no norte da Faixa de Gaza e foi levado para tratamento médico Consulte Mais informação ⮕

Temporal transforma dia em noite no Rio de JaneiroO fenômeno atingiu o estado no início da manhã desta quinta-feira, dia 26. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação das ruas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

'Siii': filho de Cristiano Ronaldo marca pelo Al-Nassr e repete comemoração icônica do paiCristianinho atua pelas categorias de base do time saudita desde o último dia 19 Consulte Mais informação ⮕

Grupo político do Flamengo se manifesta contra renovação de GabigolO FlaFUT emitiu um comunicado explicando os motivos do posicionamento Consulte Mais informação ⮕

Jornalista detona estrelas do Flamengo: 'Não vão ganhar ninguém em 2024'A derrota do Falengo para o Grêmio tirou a oportunidade do Rubro-Negro encostar no líder do campeoanto, o Botafogo. Consulte Mais informação ⮕

Flamengo vive onda quase unânime contra renovação antecipada de Gabigol; entendaDe conselheiros à diretoria, clube tem maioria contra ampliação do vínculo que só vence no fim de 2024. Nem Landim está totalmente convencido Consulte Mais informação ⮕