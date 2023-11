Último suspeito de estupro coletivo de menina de 15 anos é preso em Nova Iguaçu

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (23), o último suspeito de participar do estupro coletivo de uma menina de 15 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Kauã Assis Franco Bragança, de 20 anos, disse em depoimento que não tinha intenção de cometer o crime, apenas de brincar com a vítima. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.

Segundo a Polícia Civil, o jovem foi identificado no dia 8 deste mês, mesma data em que outro homem foi preso por suspeita de participação no crime. A especializada informou que tentou intimar Kauã para prestar depoimento naquele dia, mas ele fugiu. O mesmo chegou a pintar o cabelo de outra cor para não ser reconhecido. Com o andamento da investigação, a Polícia pediu a prisão temporária do jovem, que foi aceita pela Justiça. Em depoimento realizado nesta quinta-feira (23), o suspeito disse que não tinha intenções de estuprar a vítima, que estava desacordada





