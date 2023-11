Último episódio de Loki registra 11.2 milhões de visualizações

O fim da segunda temporada de Loki, série da Marvel disponível no Disney Plus, foi um sucesso estrondoso: de acordo com o portal Deadline, o último episódio registrou 11.2 milhões de visualizações apenas durante os três primeiros dias em que entrou na plataforma. Os milhares de fãs do herói vivido por Tom Hiddleston podem estar agora se sentindo órfãos da sua série preferida. Se esse é o seu caso, saiba que ainda há muita coisa interessante para conferir dentro da plataforma da Disney Plus.

Confira a seguir 5 atrações especiais dentro do mesmo estilo para você maratonar hoje mesmo. 1. Invasão Secreta Estrelada por Samuel L. Jackson, Invasão Secreta é uma série baseada nos quadrinhos da Marvel de mesmo nome. Ela acompanha o famoso agente da S.H.I.E.L.D. Nick Fury (papel de Jackson) que acaba de descobrir que um grupo de seres reptilianos capazes de mudar de forma se infiltrou na terra. Por conta disso, Fury reúne seus aliados - Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e Talos (Ben Mendelsohn) - para conseguir combater os alienígenas humanoide





