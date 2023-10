Los inspectores de Hacienda piden que la Agencia Tributaria no sea moneda de cambio en la investidura

Los inspectores de Hacienda del Estado piden que la Agencia Tributaria no se use en la negociación para conseguir el apoyo de los partidos independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez. La asociación que reúne al gremio alerta de que un fraccionamiento de la institución, con la hipotética creación de un organismo separado para Cataluña, causaría “efectos devastadores” en el desarrollo de la actividad gestora e inspectora.

El cuerpo superior de funcionarios señala que los tres peligros mencionados anteriormente se habrían evitado con la aprobación de un estatuto para la Agencia Tributaria, que lleva más de 20 años pendiente. “Es la única medida que puede garantizar la independencia de la AEAT en el cumplimiento de la principal función que tiene encomendada: la aplicación del sistema tributario”.

