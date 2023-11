Los ‘cascos azules’ de Líbano, en medio del fuego cruzado entre Israel y Hezbolá

Todos están pendientes de las claves que ofrezca el discurso que el líder de la milicia proiraní, Hasan Nasralá, dará el próximo viernes. La “principal preocupación” del jefe de los cascos azules es que se produzca un “error de cálculo, un malentendido” que pueda desencadenar una “escalada fuera de control”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Las lecciones de Israel en Líbano: dos invasiones no lograron derrotar a Hezbolá ni a las milicias palestinasElementos de anteriores conflictos se repiten en la actual guerra, como el sufrimiento de los civiles y los bombardeos indiscriminados sobre objetivos no militares

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Los obispos piden perdón por los abusos y aceptan trabajar en la indemnización de las víctimasLa Conferencia Episcopal afirma que el problema de la pederastia “va más allá de la Iglesia”. Decide posponer a noviembre la decisión sobre la auditoría encargada a un bufete y que lleva meses de retraso

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Jordânia chama de volta seu embaixador em Israel após condenar conflito no Oriente MédioMinistro das Relações Exteriores afirmou que a medida aconteceria imediatamente, 'como uma expressão da posição da Jordânia de rejeição e condenação da guerra israelense que assola Gaza'

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Problemas de seguridad retrasan las obras del tren al aeropuerto de BarcelonaLos Bomberos piden mejoras contra incendios y los trabajos no concluirán hasta 2025

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Mapas y gráficos que explican cómo evoluciona la guerra entre Israel y GazaLos lugares y los datos más importantes que resumen el conflicto

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕