Los ayuntamientos catalanes preparan un aumento generalizado de impuestos para cuadrar sus cuentas

“Si se reducen los ingresos y aumentan los gastos, estamos ahogados”. Así resume la situación de los ayuntamientos Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell y presidenta del Arco Metropolitano (que agrupa a una decena de ciudades de la segunda corona barcelonesa).

Sant Cugat del Vallès, uno de los municipios con un nivel de renda superior, también ha alertado de su mala situación económica: cerrará el año con un déficit de 25 millones, así que la Generalitat está tutelando las cuentas municipales y obligará al Ayuntamiento a hacer un plan de saneamiento, que incluye dejar de prestar algunos servicios (que todavía no ha concretado).

