Los 10 destinos más sostenibles de Lonely Planet para 2024

Palaos es un ejemplo, convirtiéndose en pionero en demostrar que los viajes sostenibles pueden paliar el impacto del cambio climático, y para ello ha sabido combinar tecnología digital y tradiciones locales. Antes de la covid-19, el diminuto Palaos –18.000 habitantes– atraía cada año a 90.000 visitantes. En pleno proceso de reconstrucción de su industria turística, una nueva app hará que los turistas contribuyan a la sostenibilidad.

