'Longe do ideal, reforma tributária é melhoria substancial'

prazo.Longe de ser ideal pelo volume de reduções ou isenções de alíquotas, a reforma tributária poderá representar "melhoria substancial" na tributação do consumo no país, caso o parecer do relator seja acolhido no Senado. A avaliação é do economista Edmar Bacha, um dos formuladores do Plano Real, sobre o relatório da reforma apresentado nesta quarta-feira (25/10) pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM).

Para Bacha, a reforma tributária teria o potencial de impactar a economia nacional de maneira semelhante ao Plano Real, caso não tivesse sido modificada com a inclusão de jabutis – regras alheias à proposta original – durante a tramitação na Câmara dos Deputados.

A reforma unifica a legislação tributária e transforma cinco tributos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) em três: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo. Cada um terá um período de transição para entrar em vigor. headtopics.com

Edmar Bacha: A coisa mais importante é reforma tributária. A reforma tributária, da maneira como foi concebida inicialmente, poderia ter um impacto sobre a economia brasileira parecido com o que o Plano Real teve. Uma unificação dos impostos, simplificação tributária, tarifa única para todos os produtos, bens e serviços.

Na perspectiva da arrecadação, um crescimento maior ou alguma medida poderia beneficiar o atingimento das metas? E localmente, na nossa região, as eleições na Argentina, enfim, estão totalmente turbulentas. Tudo indica que a Argentina vai entrar numa hiperinflação. O que será péssimo para eles, mas muito ruim também para o Brasil. Nessas circunstâncias, era preciso um pouco mais de tranquilidade. headtopics.com

‘Ginecofobia’: homem vive longe de mulheres há 55 anos; entendaCallixte Nzamwita, um ruandês de 71 anos, teve sua história contada em documentário Consulte Mais informação ⮕

‘Ginecofobia’: entenda o que é condição que deixa homem longe de mulheres há 55 anosCallixte Nzamwita afirmou em documentário ter 'medo extremo das mulheres' Consulte Mais informação ⮕

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares planejam se casar longe do Brasil; saiba ondeCasal pretende se unir sem o assédio de paparazzi e manter a discrição no casamento Consulte Mais informação ⮕

'Mudança do clima na Amazônia aumentou estação de seca'Climatologista alerta que floresta pode desparecer se o aquecimento global não for contido e o desmatamento zerado Consulte Mais informação ⮕

A mudança na Caixa e a relação do Planalto com o CentrãoO colunista Álvaro Gribel fala sobre a troca no comando da Caixa foi uma ferramenta para destravar pautas econômicas no Congresso e o repórter Sergio Roxo traz os bastidores das mudanças de cargos Consulte Mais informação ⮕

STF faz bem ao rejeitar pedido de mudança no crédito imobiliárioDecisão que permite retomada do imóvel em caso de inadimplência traz segurança ao mercado Consulte Mais informação ⮕