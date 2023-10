Londrina, Sorocaba e Belém: conheça as cidades que mais abriram franquias no 1º semestre

Convenção da ABF 2023: associação divulga dados sobre o crescimento das franquias no primeiro semestre (Keiny Andrade/Divulgação)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 09h52.cresceu 15% no primeiro semestre de 2023. Com 3 mil redes e 189 mil unidades em operação, o setor faturou 105 bilhões de reais no período.

Das 30 cidades que mais cresceram em número de operações, metade delas não são capitais, de acordo com o ranking divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) durante convenção realizada na Bahia.

O estudo apontou que em relação ao total de municípios, as não capitais apresentam crescimento de 9%, enquanto as capitais crescem 5%. "Mesmo após a forte expansão de 2022, os dados ratificam a força expansionista do setor de franquias de forma mais ampla por todo o Brasil, de forma descentralizada e associada particularmente à economia do agronegócio, do turismo", diz Tom Moreira Leite, presidente da ABF.As cidades que mais abriram franquias no 1º semestre de 2023 headtopics.com

A pesquisa usa como base as 30 maiores cidades com operações de franquias. A ideia é avaliar, entre as cidades já consolidadas, o crescimento do franchising -- e evitar distorções com as cidades que estão começando a atuar no setor.Londrina,

interior do Paraná. A cidade cresceu 15,7% em relação ao ranking do ano passado, passando de 971 para 1.124 operações.também se destacou. No estudo da ABF, o Paraná teve uma variação positiva de 18%, com uma receita que subiu de R$ 6,2 bilhões para R$ 7,3 bilhões. Veja ranking dos Estados que mais aumentaram o faturamento no franchising. headtopics.com

Consulte Mais informação:

exame »

Londrina x CRB: odds, estatísticas e informações do jogo da 34ª rodada da Série BPlanejando o ano que vem, Galo e Tubarão jogam no domingo (29) Consulte Mais informação ⮕

Série B: como foram os últimos jogos entre Londrina e CRB?Cumprindo tabela, Tubarão e Galo se enfrentam no domingo (29) Consulte Mais informação ⮕

Fafá de Belém posa nua em ensaio para livroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

A motivação de Fafá de Belém para fazer foto totalmente nuaCantora, de 67 anos, participa de livro com ensaio assinado por Bob Wolfenson Consulte Mais informação ⮕

Brasil fechou 2022 com 1,5 milhão de trabalhadores em aplicativos de serviço, diz pesquisaDados de um novo módulo da PNAD Contínua atestam que trabalhadores plataformizados trabalham mais horas e têm maior proporção de informalidade Consulte Mais informação ⮕

Pesquisa mostra que Lula precisa dar mais atenção aos problemas internosViagens internacionais e apoio ao Hamas não agradam aos brasileiros Consulte Mais informação ⮕