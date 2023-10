Loki: veja quem morre no episódio 4 da 2ª temporada da série

O quarto episódio da badalada 2ª temporada de Loki, série do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) exibida no Disney+, deixou os fãs chocados e ansiosos por respostas. Com um final em aberto, o destino dos personagens favoritos dos espectadores da obra se tornou uma incógnita, deixando todos se perguntando quem escapou ileso e quem encontrou seu fim na trama.

Ele se voluntaria para consertar o Tear Temporal, mas quando entra na sala que abriga o Tear, é imediatamente morto pela grande quantidade de radiação temporal emitida pelo fluxo temporal. A cena é gráfica, e Victor Timely parece se desintegrar. Sua morte também parece definitiva, pois ocorre antes da explosão que ameaça os outros personagens.

