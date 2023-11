Lojas da Starbucks estão sendo fechadas em meio à crise da SouthRock

Até a próxima semana, a SouthRock Capital passará por uma perícia antes que a Justiça de São Paulo determine se o grupo multimarcas está apto a entrar em recuperação judicial. Enquanto isso, lojas da Starbucks estão sendo fechadas.

VALORECONOMİCO: Starbucks fecha lojas no país em meio à crise da SouthRock CapitalO juiz Leonardo Fernandes dos Santos determinou constatação prévia, até 8 de novembro, para decidir se aprova ou não a recuperação judicial

VALORECONOMİCO: Gestora da Starbucks no Brasil, SouthRock envia lista de documentos e credores à JustiçaPedido de recuperação judicial, protocolado pelo escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados, estima que as dívidas da gestora somam cerca de R$ 1,8 bilhão

EXAME: EXCLUSIVO: Cacau Show avalia compra do Subway no BrasilEmpresa de Alexandre Costa chegou a olhar todo o negócio da SouthRock, mas dívida alta assustou

O_ANTAGONİSTA: Crise fecha 42 unidades do Starbucks no BrasilDas 187 lojas da rede de cafeterias Starbucks no país, 22,8% estão de portas fechadas desde a última terça-feira, 31

EXAME: Em meio à crise, Starbucks fecha 43 lojas no Brasil. Entenda o casoHá relatos de fechamentos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre

EXAME: Sem mencionar crise no Brasil, operação global da Starbucks relata lucro e receita recordesA operação global da Starbucks reportou, na manhã desta quinta-feira, lucro líquido de 1,22 bilhão de dólares

