Lo que Halloween se llevó: magostos, ‘castanyadas’ o banquetes funerarios y por qué la castaña es el fruto en común

Para los educados en un mundo de calendarios litúrgicos, la noche de Difuntos y el Día de Todos los Santos estaban envueltos en una terrorífica solemnidad con visitas al cementerio. Pero la noche antes, se servía el esperado y ritualizado banquete otoñal, que se celebraba en un hogar ya oscuro y resguardado de los primeros fríos. Este festín podía recibir varios nombres en diferentes lugares, pero la esencia era la misma.

Como la semilla de un cereal, el cuerpo de sus ancestros descansaba bajo tierra, preparándose para una nueva vida en el más allá: la resurrección y la vida eterna. Sus cuerpos enterrados eran la simiente que sembraba los campos que darían de comer a los vivos. Entre la vida y la muerte se estableció, pues, una conexión eterna.

