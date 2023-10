Liverpool x Nottingham Forest: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League

e Nottingham Forest se enfrentam neste domingo (29), pela 10ª rodada da Premier League. A bola rola às 11h (de Brasília), em Anfield. A partida terá transmissão exclusiva da ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).Os Reds vêm de uma importante vitória por 2 a 0 no clássico contra o Everton, também em casa, e vivem bom momento. Atualmente, a equipe de Jurgen Klopp ocupa a 4ª colocação com 20 pontos.

Já o Nottingham não vive uma boa fase, estando na 15ª posição com dez pontos. Na última rodada, o time do técnico Steve Cooper apenas empatou em 2 a 2 com o Luton Town diante de sua torcida. O Liverpool entrou em campo nesta quinta (26), goleando o Toulose, da França, em partida válida pela terceira rodada da Europa League. Mesmo com uma equipe alternativa, os Reds conquistaram um bom resultado e vão com moral para enfrentar o Nottingham Forest visando se aproximar ainda mais do líder Tottenham.

