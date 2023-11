Liverpool atropela Nottingham Forest e encosta no pelotão de cima

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Com o resultado, o Liverpool chegou ao 3° lugar da Premier League com 23 pontos. Por outro lado, o Nottingham Forest ocupa a 16ª colocação com dez pontos e luta para não entrar na zona de rebaixamento.

O Liverpool amassou o Nottingham Forest desde o início do primeiro tempo. Turner fez boas intervenções, mas não conseguiu evitar a abertura do placar por Diogo Jota, aos 31 minutos do primeiro tempo. Quatro minutos depois, Darwin Núñez fez o segundo e praticamente resolveu o confronto.

Do outro lado, os visitantes praticamente não ameaçaram a meta de Alisson, sem sequer acertar o gol do goleiro brasileiro. No segundo tempo, Jurgen Klopp aproveitou a tranquilidade do resultado e passou a dar espaço a outros nomes do elenco como Gakpo e Elliott.Na reta final da partida, com uma falha bisonha do goleiro Turner, que saiu do gol e não matou o lance, Salah, de fora da área e com o gol livre, tocou para fazer o terceiro dos Reds em Anfield. headtopics.com

