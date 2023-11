Lista com primeiros estrangeiros autorizados a sair de Gaza frustra brasileiros que estão na região

A Shahed, a irmã e a avó estão em Rafah, ao lado da fronteira com o Egito. Nesta quarta-feira (1º), ao saber que os primeiros estrangeiros começaram a sair da região, ela gravou um vídeo dizendo que está ansiosa pela vez dos brasileiros.

“Eu estou triste, a gente está triste, porque não vamos conseguir sair daqui hoje também, mas espero que nós vamos conseguir sair daqui logo”, diz. — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução “Não se sabe ao certo, não está claro qual foi o critério que foi usado para esse primeiro grupo. O que sim é certeza é que hoje foi o primeiro dia de vários dias nos quais centenas de cidadãos estrangeiros serão autorizados a sair. Então, a partir de hoje, amanhã também, sexta-feira, até a próxima semana, a expectativa é que todos os estrangeiros possam sair em listas e, bom, é difícil.

As tratativas para resgatar os brasileiros começaram dois dias depois do início da guerra, e o governo tem mantido um avião da FAB no Cairo, capital do Egito, pronto para repatriar o grupo. “Há três semanas, o Egito e Israel sabem quem são os brasileiros. Tem o perfil, tem os documentos, tem os passaportes, tem toda documentação. Enfim, não é falta de informação. Estamos prontos, nossa expectativa é diária. E por ter uma expectativa diária, nós convivemos diariamente com a frustração de não ver essa expectativa atendida.

