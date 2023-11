Limites da guerra: o que são as leis que determinam como um conflito pode ser conduzido

Basicamente, a pergunta principal nestes casos é: o que pode ou não ser feito por cada uma das partes no caso de um conflito armado?deve obedecer regras, segundo o Direito Internacional.

Thiago Amparo, professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na FGV Direito SP, acrescenta que "a carta das Nações Unidas deixa explícito que a ideia é que, logo que for feito um ato em autodefesa, é necessário que se notifique o Conselho de Segurança da ONU para, caso queira, tomar as medidas necessárias".

Essa parte das normas, diz Claro, são as "regras da guerra", que tratam sobre "o direito de um Estado entrar ou não em guerra".Criança caminha em área que foi alvo ataques israelenses a edifícios em Khan Younis, no sul da Faixa de GazaA proteção da população civil e de bens civis durante conflitos armados está prevista no chamado Direito Internacional Humanitário. headtopics.com

"As regras humanitárias devem ser respeitadas independentemente de quais são os fundamentos da guerra – a guerra pode ser um crime de agressão ou pode não ser um crime de agressão (...) Isso é uma outra análise", diz o professor.

Também proíbe o assassinato e tortura das pessoas protegidas (civis, feridos, enfermos, prisioneiros de guerra) e estabelece que pessoas feridas e enfermas devem ser recolhidas e tratadas e que, para garantir isso, atividades médicas e transportes médicos devem ser respeitados e protegidos. headtopics.com

"O Direito Humanitário não proíbe o ataque a objetos e oficiais militares. Ou seja, é uma guerra. Você pode atacar objetos militares, mas não pode exercer o uso da força (de forma) que não permita distinguir entre civis e combatentes", explica Amparo.

