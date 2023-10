Liga Solidária chega aos 100 anos com captação nos EUA e expansão nacional com BNDES

Rosalu Queiroz: software de gestão SAP e executivos com passagem por empresas como Siemens e Deutsche Bank (Divulgação/Divulgação)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 16h57.tinha apenas 600 mil habitantes e o Brasil estava às voltas com uma revolução, no.

Hoje, a Liga tem cursos em áreas como tecnologia, administração e gastronomia, focados em formar empreendedores. Os projetos atendem 24 mil pessoas por ano. Incluem, além de qualificação profissional, programas de primeira infância e contraturno escolar.

"Temos 2 mil alunos, além de casas para idosos e imóveis em aluguel, que fazem com que não tenhamos uma dependência de doações como tínhamos no passado", diz Rosalu."Temos uma atuação ESG muito antes de o termo virar moda, com preocupação social, ambiental e também com nossa governança." headtopics.com

A Liga está instalando o software de gestão SAP em suas operações. E tem em seu corpo gestor dez executivos que vieram de empresas como Siemens e Deutsche Bank."Esse é meu legado. Uma organização liderada por mulheres, com mandatos de seis anos e transparência", diz Rosalu.

A Liga Solidária teve em 2022 um orçamento anual de R$ 130 milhões. A receita vem de projetos com o governo (com prestação de serviços nas esferas federal, estadual e municipal), da doação de pessoas físicas e jurídicas e da receita com o patrimônio. headtopics.com

"Temos a missão de fazer a sociedade civil participar mais, assim como se engajou durante a pandemia", diz a presidente."Precisamos de mais recursos para ter programas de mais longo prazo, de dois a três anos. Não conseguimos mudar o mundo de março a novembro.

