Liga Forte Futebol fecha acordo de R$ 2,6 bilhões por direitos de transmissão

A negociação é para que a partir de 2025, os investidores tenham direito a 20% dos direitos das vendas de transmissão dos jogos desses clubes por 50 anos. O bloco irá receber um aporte de R$ 2,6 bilhões ao longe de 18 meses, mas nos próximos dias já receberá um adiantamento de R$ 1,2 bilhão. Porém, desse valor, já serão descontados os adiantamentos que os clubes receberam da XP, banco que atuou na negociação.

Fazem parte da Liga Forte União os seguintes times: América-MG, Athletico, Atlético-GO, Avaí, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Operário, Sport, Tombense, Vasco da Gama e Vila Nova.

Suspeita oferecia emprego de motorista a vizinhos, para transportar um desembargador em suas atividades; o tal magistrado, no entanto, nunca existiuReino Unido começará a vender aparelho eletrônico de R$ 6,4 mil para tratar impotência sexual; veja fotos

Segundo a empresa por trás do dispositivo, ele mantém o pênis ereto e o atinge por 30 minutos com ondas de rádio de baixa frequência para regenerar o tecidoLevantamento do GLOBO identificou que apenas filho do ex-presidente e outros quatro parlamentares se manifestaram sobre o julgamento nas 12 horas seguintes ao resultado

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MUNDO ESPN: Clubes do Forte Futebol e Grupo União fecham negócio bilionárioAcordo foi oficializado nesta semana, e clubes embolsaram quantias milionárias

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Liga Forte União fecha acordo com investidores para venda de direitos por R$ 2,6 bilhõesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Flamengo fecha com parceira do Palmeiras por reconhecimento facialEstádio do Maracanã deverá contar com todo o aparato para o Campeonato Carioca de 2024

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: EUA lançam ação global ‘forte’ contra riscos da Inteligência ArtificialOrdem executiva passa a obrigar que desenvolvedores do setor compartilhem resultados dos testes de segurança com governo americano

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Alerta Laranja: tempestade com chuva intensa e vento forte nas regiões Sul, Sudeste e Centro-OesteAlerta laranja para tempestades em várias regiões do Brasil: INMET emite aviso de chuvas intensas, ventos fortes e granizo, com riscos à população e infraestrutura.

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Chuva forte em Teresópolis provoca desabamentos e deixa ruas alagadasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕