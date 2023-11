Lies of P: estúdio confirma que jogo terá sequência e DLC

'A equipe de desenvolvimento está se esforçando significativamente, trocando ideias e explorando diferentes aspectos dos projetos', diz Choi, sem confirmar qualquer tipo de previsão de lançamento para o conteúdo adicional ou o próximo título.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Israel confirma que bombardeou campo de refugiados; Hamas fala em dezenas de mortosIsrael confirma que bombardeou campo de refugiados; Hamas fala em dezenas de mortos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Brasileirão 2024 terá jogo de abertura pela 1ª vez; veja calendário completoCBF anunciou calendário do futebol masculino em 2024 e confirmou 'jogo inaugural' pela primeira vez

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: STF: Eduardo Bolsonaro terá que explicar comparação entre professores e traficantesSTF: Eduardo Bolsonaro terá que explicar comparação entre professores e traficantes

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Primeira leva de estrangeiros a deixar Gaza não terá brasileiros, confirma embaixadaCNNBrasil

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Vasco confirma clássico em São Januário, e Botafogo terá apenas 5% dos ingressosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕