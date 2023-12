Licença-paternidade no Brasil é 'limitada' e rever prazo é 'mais urgente do que nunca', diz diretor da OIT

A licença-paternidade de cinco dias prevista no Brasil é uma regra 'limitada' e a revisão desse prazo previsto na Constituição há 35 anos é 'mais urgente do que nunca', na avaliação do diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil, Vinicius Pinheiro. 'Comparada aos padrões internacionais, é uma regra muito limitada.

As regras de licença-maternidade e paternidade hoje jogam as tarefas de cuidado sobretudo sobre as mulheres, geram um desequilíbrio em relação à distribuição das tarefas de cuidados', disse Pinheiro, em entrevista à BBC News Brasil. A regra da licença-paternidade foi alvo de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (14/12). Os ministros estabeleceram um prazo para que os parlamentares analisem esse tema





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Possível despedida de Messi no Brasil mobiliza torcida para Brasil x ArgentinaA alta procura por ingressos para Brasil x Argentina, nesta terça, no Maracanã, não se deve só ao apelo do clássico. A partida tem status de provável despedida de Messi diante dos brasileiros. Aos 36 anos, o craque só deve ter mais uma oportunidade de atuar no país. E os torcedores querem presenciar o ato final desta relação marcada por poucos gols, mas momentos históricos.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Presidente de El Salvador pedirá licença para campanha eleitoralO presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou que solicitará uma licença à Assembleia Legislativa para se dedicar à campanha eleitoral. Com essa decisão, Bukele poderá concorrer a um segundo mandato nas eleições gerais de 2024.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Comissão Europeia prorroga licença do glifosato por mais dez anosA Comissão Europeia anunciou que prorrogará por mais dez anos a licença para o uso do glifosato na União Europeia (UE) devido à falta de consenso entre os países membros sobre a extensão da licença ou a proibição do agrotóxico.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Programa Desenrola Brasil facilita a negociação de dívidasEm vigor desde a segunda quinzena de julho, o programa Desenrola Brasil do Governo Federal tem como objetivo facilitar a negociação de dívidas entre pessoas físicas/jurídicas e empresas, incluindo instituições bancárias. A iniciativa prevê uma redução no número de inadimplentes no país. Hoje (22), o Governo Federal realiza o 'Dia D – Mutirão Desenrola' especialmente para a renegociação de inadimplências. Vale lembrar que as condições do programa acontecem até dia 31 de dezembro e, nesse meio tempo, os clientes com dívidas podem procurar as instituições – tal como o Procon. Abaixo, confira os bancos que já foram confirmados no programa. Aproveite para ver se sua organização financeira se enquadra no Desenrola Brasil. Programa Desenrola Brasil conta com a participação de diversas instituições financeiras. (Governo Federal/Reprodução) Desenrola Brasil: descubra se o seu banco integra a lista de participantes O Banco do Brasil e a Caixa Econômica não poderiam ficar de fora da iniciativa do Governo Federal

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Brasil lançará fundos de investimentos para Cerrado e outros biomas na COP28Brasil lançará fundos de investimentos para Cerrado e outros biomas na COP28

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Ameaças à república e a privatização dos serviços públicosArtigo | Criar agência reguladora é chancelar cartel na educação (Gilson Reis e sigacontee)

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »