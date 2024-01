Licença-paternidade de 3 meses: brasileiro na Noruega conta como foi de 'contar as horas para esposa chegar' a 'vínculo incrível' com filhos. 'Você não tem que se preocupar com mais nada a não ser dar atenção para seu filho', diz Felipe Pereira, de 42 anos, sobre importância da licença-paternidade remunerada.

'O vínculo que você cria tendo que lidar sozinho com o filho é sensacional', diz Felipe, sobre o período em que assumiu os cuidados domésticos em tempo integral após sua mulher retomar suas atividades fora de casa após meses de cuidados exclusivos com o bebê. Assim, para o segundo filho, Erik, de 3 anos, e a terceira, Hanna, de 6 meses, Pereira passou a ter mais tempo: no mínimo, 15 semanas – ou mais de três meses – de licença remunerada





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

SP: Lei de Zoneamento é aprovada com licença para obra em zona de proteçãoA Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje (21), em votação definitiva, a Lei de Zoneamento. Antes dos votos, os vereadores acrescentaram novos trechos — como a licença para prédios em zonas de proteção ambiental.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Reacciones políticas al discurso del rey Felipe VI en NochebuenaEl discurso del rey Felipe VI en Nochebuena genera reacciones dispares entre los partidos políticos en España

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Zinho trocou de cela e foi isolado de outros milicianos; criminoso teme ser mortoLuis Antonio da Silva Braga está no presídio Bangu 1, onde também está Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, acusado de chefiar a milícia de Rio das Pedras

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Como usar o código de referência Blaze ao se registrar na plataforma de apostasVeja, passo a passo, como usar o código de referência Blaze ao se registrar na plataforma de apostas. Possui um código de referência Blaze e não sabe como ativá-lo? Com ele, novos jogadores podem ativar um. Neste artigo, mostramos como se cadastrar usando o código de referência Blaze, ativar a promoção de primeiro depósito e começar a apostar com o pé direito. Além disso, a seguir, veja uma análise detalhada sobre mais aspectos relevantes sobre a operadora: sua licença e confiabilidade, seus serviços e mercados de apostas e, claro, mais ofertas para apostadores. Embora possua uma nomenclatura diferente, o código de referência Blaze é equivalente ao código bônus Blaze. Dessa forma, caso possua algum deles, a ativação pode ser feita normalmente ao preencher os dados do cadastro. Visite a Blaze A tabela acima possui alguns dos bônus Blaze ativos. Além dos exemplificados acima, existem outros disponíveis. Sobre eles, se aplicam todos os termos e condições (T&Cs) definidos pela casa de apostas. Eles estabelecem regras para obtê-los e utilizá-los

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Drag queens brasileiras compartilham suas jornadas e revelam como é ser homem e mulher dragGabrielle Britt, a drag de Gisele Dias, e Felipe Brandão, a Dora Criadora, compartilham suas jornadas no mundo da arte drag e revelam como é ser homem e mulher drag. Inspirados por 'RuPaul's Drag Race', eles exploram a diversidade da cena drag além das fronteiras brasileiras.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

'Brennand' EP5: a relação de amor e brigas entre Thiago e o filhoO quinto episódio de 'Brennand', podcast do UOL Prime, conta detalhes da relação entre Thiago e seu único filho, L., de 18 anos. Os dois colecionam episódios de briga e de companheirismo, registrados em boletim de ocorrência, em depoimentos à

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »