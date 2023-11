Libertadores: Boca faz apelo contra racismo e recebe emojis de macaco

O Boca Juniors orientou, neste domingo (29), seus torcedores a não cometerem ato de racismo na final da Libertadores, contra o Fluminense, em jogo único no Maracanã, no próximo sábado (4). A mensagem recebeu reação de emojis de macaco.As duas primeiras recomendações envolviam racismo.

“Os cantos e gestos racistas/xenofóbicos constituem um delito grave que leva a penas de até cinco anos de prisão sem fiança”Algumas dezenas de assinantes do canal banalizaram o pedido mínimo de civilidade, que, por sua vez, só de precisar estar em uma nota oficial é um sinal alarmante. Pelo menos uns 80 reagiram à nota com emojis de primatas ou de bananas.

