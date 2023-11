Libertadores: Boca é deboche de torcedores por pedido contra racismo

O Boca Juniors foi motivo de deboche de alguns de seus torcedores neste domingo (29) por pedir o mínimo de civilidade àqueles.

Em seu canal oficial no WhatsApp, o clube de futebol argentino listou uma série de recomendações à torcida que for acompanhar o time na final da Libertadores, contra o Fluminense, em jogo único no Maracanã, no sábado (4).

Boca Juniors terá titulares em último jogo antes da final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Após derrota do Fluminense no Brasileirão, Jhon Arias projeta jogos com Bahia e Boca JuniorsApesar da derrota do Fluminense para o Atlético-MG, Jhon Arias acredita que sua equipe fez um jogo equilibrado, mas lamentou o resultado. Consulte Mais informação ⮕

Onde assistir: Boca Juniors x Estudiantes - Copa da Liga ArgentinaBoca Juniors e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), às 19h (de Brasília), na La Bombonera, válida pela 11ª rodada da Liga Argentina. Consulte Mais informação ⮕

Adversário do Flu na Libertadores, jogador do Boca se torna jogador mais comprado no Football ManagerEdição de 2024 do jogo está em primeira semana de acesso antecipado, e a produção revelou os atletas mais negociados neste período Consulte Mais informação ⮕

Adversário do Flu na Libertadores, jogador do Boca se torna jogador mais comprado no Football ManagerEdição de 2024 do jogo está em primeira semana de acesso antecipado, e a produção revelou os atletas mais negociados neste período Consulte Mais informação ⮕

Boca Juniors se despede da Bombonera com empate e apoio dos torcedores: 'No Rio de Janeiro, vamos ganhar'No último jogo do Boca Juniors antes do embarque para o Rio para a final da Libertadores, a equipe de Almirón empatou com o Estudiantes. Consulte Mais informação ⮕