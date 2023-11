Libertadores 2023: premiação para o campeão pode chegar a R$ 135 milhões

Maracanã para definir o vencedor do principal torneio de clubes da América do Sul. Enquanto o Boca pode garantir o sétimo título continental e tornar-se o maior vencedor da competição juntamente com o Independiente-ARG, o Tricolor pode tornar-se campeão pela primeira vez, ao voltar a uma final de. Mas, além da relevância dentro de campo, o ganhador também desembolsará quantia de R$ 90 milhões apenas pelo título. O vice campeão ficará com R$ 35 milhões

. Para o Fluminense, que jogará “em casa”, os valores que seriam recebidos com um possível título da América podem fazer com que o clube alcance premiação total de R$ 135 milhões na competição. Isso porque já garantiu R$ 80 milhões com a classificação para a final (considerando a premiação para o vice-campeão) e ainda pode somar outros R$ 55 milhões caso confirme o título. Somando também os R$ 22 milhões obtidos com bilheteria, o montante ainda poderia ultrapassar os 157 milhões. Caso chegue a esses números, os valores recebidos pelo Fluminense durante a Libertadores podem representar 43% do orçamento do clube para a temporada, com previsão de arrecadação de R$ 365 milhõe

:

