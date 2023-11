Libertação de reféns em Israel

Ainda não sabe o número exato de libertados até o momento, mas a Cruz Vermelha fala, até o momento, em 24 pessoas. As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), confirmaram que os primeiros reféns já chegaram ao território israelense e seriam encaminhados a hospitais para avaliação das condições de saúde. A Cruz Vermelha descreveu a operação como um trabalho de 'vários dias' que incluirá a entrega de ajuda humanitária à Gaza: os estudantes africanos sequestrados pelo Hamas.

O acordo envolve a libertação de 150 palestinos detidos em prisões israelenses e um aumento significativo da ajuda humanitária permitida em Gaza. O cessar-fogo temporário, mediado pelo Catar, começou às 7h hora local (2h de Brasília) desta sexta-feira. Outros 12 cidadãos tailandeses, sequestrados anteriormente pelo Hamas, também foram libertados, segundo o primeiro-ministro da Tailândia, Srettha Thavisin. Thavisin afirmou que os funcionários da embaixada estavam 'a caminho para buscá-los', mas não especificou onde estavam os reféns





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel responderá à ameaça do Hezbollah com ações e não com palavras, dizem Forças de DefesaFala acontece no momento em que israelenses e extremistas do Hamas trocam ataques

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Forças de Defesa de Israel completam cerco à cidade de GazaForças de Defesa de Israel completam cerco à cidade de Gaza

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Israel neutraliza ataques vindos do Líbano, diz porta-voz das Forças de DefesaIsrael neutraliza ataques vindos do Líbano, diz porta-voz das Forças de Defesa

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Israel atacou 14 mil alvos terroristas, diz porta-voz das Forças de Defesa do paísDaniel Hagari afirmou ainda que mais de 100 túneis e 4 mil armas do grupo radical islâmico Hamas foram destruídas

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Forças de Defesa de Israel eliminam integrante do Hamas que mantinha reféns em hospitalAs Forças de Defesa da Israel informaram que eliminaram Ahmed Siam, membro da organização extremista

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Guerra de Israel: 40 mil se deslocaram a pé para o sul de Gaza devido a ataques, diz agência da ONUForças de Defesa de Israel estabeleceram 'corredores de evacuação periódicos' após intensificação de ataques na região

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »