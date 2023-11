Lexa rebate internauta ao ser criticada por curtir viagem após término

Rio - A cantora Lexa rebateu uma internauta, neste sábado (28), após ser criticada por estar curtindo um parque de diversões nos Estados Unidos semanas após anunciar seu término com o também cantor MC Guimê. Artista está aproveitando viagem com amigos. fotogaleria Nos comentários de uma publicação da artista, a seguidora escreveu: 'Sei não, mostrando o tempo todo que está feliz, como será que está de verdade?'.

Lexa logo fez questão de responder, e se mostrou indignada com o questionamento. 'Ué gente, eu tô na Universal, vocês queriam o quê? Eu chorando? Que loucura', afirmou. Na legenda da foto, a cantora comemorou a viagem. 'Um dos meus lugares favoritos no mundo! Terceira vez em um ano. Eu não canso'. Quem fez questão de comentar foi o novo affair da cantora, Ricardo Vianna, que escreveu: 'Amo te ver assim! Feliz e radiante'.

De volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In RioDe volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In Rio Consulte Mais informação ⮕

Temporal transforma dia em noite no Rio de JaneiroO fenômeno atingiu o estado no início da manhã desta quinta-feira, dia 26. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação das ruas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

Vídeo: 'Ela estava me traindo há um tempo', diz MC Guimê sobre LexaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

“Estava me traindo há um tempo”, diz MC Guimê sobre LexaAmbos terminaram o relacionamento de oito anos em setembro deste ano Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 27/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Brasil. Ao total, nossos atletas subiram ao pódio quatro vezes Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: Brasil encerra primeiro dia do judô com seis medalhasAtletas brasileiros venceram todas as disputas por medalhas neste sábado (28) Consulte Mais informação ⮕