Lexa lança marca de roupas fitness e fala em realização de sonho: 'Devido as coisas que aconteceram esse ano, posterguei muito'

Lexa se prepara para dar mais um salto importante na vida profissional. Nesta sexta-feira, dia 27, a cantora inaugura sua marca de roupas fitness, a LX Fitness. Nas redes sociais, ela falou que está realizando um sonho com esse lançamento e comentou que já deveria ter realizado esse desejo, postergado por conta de muitos acontecimentos em sua vida neste ano.

"Devido as coisas que aconteceram na minha vida esse ano, eu posterguei muito esse lançamento, mas chegou a hora de mostrar pro mundão essa linha maravilhosa, com tecnologia e modelagem que é a LX!", contou Lexa no Instagram, com algumas fotos de modelos que estarão disponíveis.As peças produzidas para a marca da artista são lisas e possuem cores variadas.

Os modelos vão dos tamanhos 36 ao 44 no site e as compras poderão ser parceladas em até 10 vezes. Para a divulgação, Lexa posou com amigas como Gabi Lopes e Tina Calamba, que participou do "Big Brother Brasil 23". Na postagem em que contou a novidade, a cantora recebeu mensagens dos fãs ansiosos pelo lançamento e de amigos comemorando a realização. Ricardo Vianna, novo romance dela, escreveu: "Sucesso!". headtopics.com

O ano também teve viagens ao lado da família e das amigas, para a neve e em passeios de barco, por exemplo. Shows, como o seu bloco de carnaval, que saiu no Rio de Janeiro e em São Paulo, lançamentos, desfile como rainha de bateria da Unidos da Tijuca e mais.

