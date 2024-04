Lewis Hamilton diz ter sido roubado no GP de Abu Dhabi

À revista GQ, Lewis Hamilton falou sobre a decisão da temporada 2021 da Fórmula 1 e disse que foi “roubado” no GP de Abu Dhabi, que fechou o campeonato naquele ano.“Fui roubado? Obviamente. Quer dizer, vocês conhecem a história”, afirmou Hamilton à edição de abril de 2024 da publicação.“Acho que o que foi realmente bonito naquele momento, o que eu tiro daquilo, é que meu pai estava comigo. E passamos juntos por esta grande montanha-russa da vida, com altos e baixos.

No dia que mais me machucou, ele estava lá, e a maneira como ele me criou foi sempre manter-se em pé, manter a cabeça erguida”, disse o piloto.Entenda o casoA história em que Hamilton diz ter sido roubado é uma das maiores polêmicas recentes da F1. O caso gerou protestos da Mercedes, que cogitou levar o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), e culminou na saída do diretor Michael Masi. A FIA (Federação Internacional do Automobilismo) também reconheceu o “erro humano” no GP em Abu Dhab

